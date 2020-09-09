БЕРЛИН, 9 сен — ПРАЙМ. Власти ФРГ продолжают придерживаться позиции, что "Северный поток 2" является коммерческим проектом, заявил, выступая в бундестаге, вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц.

"Мы заняли ясную позицию в отношении этого трубопровода, а именно что речь идет о коммерческом проекте. Есть многочисленные разрешения… Таково положение вещей", — сказал Шольц.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.

При этом ситуация вокруг "Северного потока 2" осложняется инцидентом с блогером Алексеем Навальным, который побудил волну призывов к блокировке проекта его постоянной сторонницей — Германией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле не видят рисков этого, а на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.