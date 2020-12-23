МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. "России сегодня" вручена премия "МедиаТЭК"-2020, сообщает пресс-служба медиагруппы.

"Первого места в специальной номинации "ТЭК в фокусе стран БРИКС" VI всероссийского конкурса "МедиаТЭК"-2020 была удостоена медиагруппа "Россия сегодня". Награда была вручена генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня", члену экспертного совета конкурса Дмитрию Киселеву в рамках торжественной церемонии награждения победителей "МедиаТЭК"-2020, прошедшей в среду в пресс-центре агентства на Зубовском бульваре, 4", — говорится в пресс-релизе.

"Огромное спасибо за эту высокую награду. То, что мы собрались здесь сегодня, и по какому поводу, и сколь активно все участвовали в этом конкурсе в это труднейшее время, говорит о том, что у нас есть не только энергетическая журналистика, но есть и энергия во всей стране. Потому что журналисты, которые занимаются тематикой ТЭК, это – часть общего журналистского корпуса, а общий журналистский корпус – это часть нашего народа", — сказал Киселев, получая награду из рук пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

Он также подчеркнул, что проходящая церемония для него символична.

"Мы как раз говорили между собой, ожидая эту церемонию, и сравнивали то, как прошла этот год Россия, и как прошла его, например, Британия. И если вы посмотрите, что там происходит, это полная деградация некогда великой империи. И посмотрите, как с высоко поднятой головой Россия заканчивает этот год. С крупнейшим в мире топливно-энергетическим комплексом. Мы вчера смотрели встречу вице-премьера с президентом, и для меня лично была очень приятна констатация того, сколь велик запас прочности в этой сфере. И правильно Дмитрий Сергеевич сказал, что искусственный интеллект начинается с розетки, так что вот это мероприятие сегодня – это просто символ очень большого дела всей страны", — приводятся в пресс-релизе слова Киселева.

Всероссийский конкурс для СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК" проводится с 2015 года. Его цель — стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.

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