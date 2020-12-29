МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Турция в октябре увеличила импорт российского газа в 3,4 раза в годовом выражении — до 2,045 миллиарда кубометров, а доля РФ в импорте страны превысила 50%, говорится в отчете энергетического регулятора страны EPDK. США ввели санкции против Турции "в связи с Россией"

В октябре 2019 года на Россию приходилось лишь 18,8% импортируемого Турцией газа.

Вторым крупнейшим поставщиком в октябре стал Азербайджан с долей в 27,3%, он продал на турецкий рынок 1,102 миллиарда кубометров газа. На третьем месте оказался Алжир — он поставил 518,6 миллиона кубометров, или 12,8% всего турецкого импорта.

Всего страна импортировала 4,041 миллиарда кубометров газа, что на 28% больше уровня октября прошлого года. На трубопроводный газ пришлось 80%, на СПГ — 20%. Год назад в октябре трубопроводный газ и СПГ составляли 75% и 25% соответственно.

Турция — традиционно один из крупнейших покупателей российского трубопроводного газа, поставки которого осуществляет в страну "Газпром". Однако в последние годы продажи "голубого топлива" компании на турецком рынке падают. Так, в прошлом году они снизились на 35% — до 15,5 миллиарда кубометров. Украину добьют. Турция ждет момента для захвата рынка страны

В первом полугодии 2020 года снижение объемов экспорта продолжилось, при этом сокращалась и доля России в турецком газовом импорте — в июне она составила лишь 8%. Однако с июля поставки снова начали расти, а доля российского газа уже осенью приблизилась к 50%. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в декабре сообщал, что объемы поставок газа в Турцию в 2020 году превысят показатель 2019 года.