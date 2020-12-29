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https://1prime.ru/energy/20201229/832710313.html
На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию для населения
Энергетика
Новости
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Льготный тариф на электроэнергию для населения Украины был отменен на заседании правительства страны, которое транслировалось на официальном YouTube-канале «КабМін». Предложение,... ПРАЙМ, 29.12.2020
газ, украина, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Льготный тариф на электроэнергию для населения Украины был отменен на заседании правительства страны, которое транслировалось на официальном YouTube-канале «КабМін».
Предложение, внесенное и.о. министра энергетики страны Юрием Витренко (ранее он занимал пост исполнительного директора "Нафтогаза Украины"), было поддержано членами правительства. Решение должно вступить в силу с 1 января 2021 года.
Раньше граждане страны платили 0,9 гривны (2,3 рубля) за кВт/ч за первые 100 кВт. Теперь же вся электроэнергия будет стоить 1,68 гривны (4,3 рубля) за кВт/ч.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.