МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Льготный тариф на электроэнергию для населения Украины был отменен на заседании правительства страны, которое транслировалось на официальном YouTube-канале «КабМін». Украина ожидает минимальный импорт газа этой зимой

Предложение, внесенное и.о. министра энергетики страны Юрием Витренко (ранее он занимал пост исполнительного директора "Нафтогаза Украины"), было поддержано членами правительства. Решение должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

Раньше граждане страны платили 0,9 гривны (2,3 рубля) за кВт/ч за первые 100 кВт. Теперь же вся электроэнергия будет стоить 1,68 гривны (4,3 рубля) за кВт/ч.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.