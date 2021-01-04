МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Одна из крупнейших энергокомпаний Европы, французская Engie, сменила гендиректора — с 1 января им стала Кэтрин Макгрегор (Catherine MacGregor), говорится в сообщении компании. Выручка французской Engie за девять месяцев снизилась на 8,5%

"В качестве генерального директора Кэтрин Макгрегор сосредоточится на разработке и реализации стратегической дорожной карты группы, в частности, вокруг двух приоритетных областей, объявленных в июле 2020 года советом директоров: ускорение роста в области возобновляемых источников энергии и энергетической инфраструктуры, такой как сети охлаждения и отопления", — говорится в релизе.

Отмечается, что совет директоров принял решение о назначении Макгрегор на должность генерального директора Engie 2 октября 2020 года. До работы в Engie она занимала позиции топ-менеджеров в таких компаниях нефтегазового сектора, как Schlumberger и TechnipFMC Group.

В феврале 2020 года компания объявила об отставке гендиректора Изабель Коше (Isabelle Kocher), с тех пор временно исполняющей обязанности гендиректора являлась Клэр Вейсан (Claire Waysand).

Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.