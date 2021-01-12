МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) возобновила начисление пеней и штрафов за неоплату поставленной в жилые дома теплоэнергии, говорится в сообщении компании. Штрафы, налоги, выплаты. Какие финансовые сюрпризы ждут нас с 1 января

С весны в России действовал мораторий, запрещающий управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям, а также операторам капремонта начислять штрафы в том случае, если собственник квартиры вовремя не заплатил за услуги. Его действие завершилось 1 января.

Как указывается в сообщении, задолженность 60 крупнейших московских управляющих домами организаций — неплательщиков перед МОЭК превысила 5,2 миллиарда рублей.

МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.