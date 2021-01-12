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2021
https://1prime.ru/energy/20210112/832791294.html
Возобновлено начисление пеней и штрафов за неуплату тепла
Энергетика
Новости
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Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) возобновила начисление пеней и штрафов за неоплату поставленной в жилые дома теплоэнергии, говорится в сообщении компании. С... ПРАЙМ, 12.01.2021
моэк, штраф, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) возобновила начисление пеней и штрафов за неоплату поставленной в жилые дома теплоэнергии, говорится в сообщении компании.
С весны в России действовал мораторий, запрещающий управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям, а также операторам капремонта начислять штрафы в том случае, если собственник квартиры вовремя не заплатил за услуги. Его действие завершилось 1 января.
Как указывается в сообщении, задолженность 60 крупнейших московских управляющих домами организаций — неплательщиков перед МОЭК превысила 5,2 миллиарда рублей.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.