МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Работы по достройке "Северного потока 2" в водах Дании не начинаются по причине отсутствия у трубоукладчика необходимых сертификатов для работы из-за выхода из проекта компании-сертификатора, прокомментировал РИА Новости ситуацию исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Оператор проекта, Nord Stream 2 AG, согласовал с регулятором Дании укладку участка в водах страны при помощи судна "Фортуна" с 15 января. Однако работы так и не начались: "Фортуна" стоит недалеко от немецкого Ростока, а другое судно "Академик Черский", которое потенциально тоже может работать на проекте — в Калининграде. СМИ: ещё одна компания вышла из проекта "Северный поток 2" из-за санкций

"Дело в том, что изначально "Фортуна" не может быть главным судном на данном участке – трубоукладчик приспособлен для работ на мелководье (до 30 м), потому и работал в водах Германии. На датском участке глубина больше 30 метров и на нем в качестве основного судна-трубоукладчика должен работать "Академик Черский", а "Фортуна" может выступать только как вспомогательное судно", — сказал Тузов.

Но из-за выхода осенью 2020 года из проекта норвежской компании-сертификатора DNV GL, "Академик Черский" не получил необходимых разрешений на работы в датских водах, без которых начинать строительство нельзя по европейским правилам, отметил эксперт.

"Поэтому можно сказать однозначно только одно – технических проблем, необходимой модификации и так далее российские суда не требуют. Возможные задержки с прибытием судов на место могут быть связаны только с отсутствием сертификатов на работы", — заключил аналитик.