МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Рост потребления электроэнергии в РФ с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,3% в целом и 0,6% без учета температурного фактора, сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак. Россия в ноябре сократила экспорт электроэнергии в 2,2 раза

"Данные по потреблению электрической энергии также имеют положительную динамику. Так, по результатам прошедших дней этого года рост в целом по стране составил более 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по отдельным регионам — более 6%", — сказал Грабчак в эфире телеканала "Россия 24".

"Очевидно, основной прирост дает холодная зима. Однако очищенные от температурного фактора данные показывают увеличение потребления на 0,6%. Это свидетельствует о повышении экономической активности в стране", — добавил он.