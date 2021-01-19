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2021-01-19T09:54:38+03:00
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Рост электропотребления в России с начала года составил 4,3%
Энергетика
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Рост потребления электроэнергии в РФ с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,3% в целом и 0,6% без учета температурного фактора, сообщил... ПРАЙМ, 19.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Рост потребления электроэнергии в РФ с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,3% в целом и 0,6% без учета температурного фактора, сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.
"Данные по потреблению электрической энергии также имеют положительную динамику. Так, по результатам прошедших дней этого года рост в целом по стране составил более 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по отдельным регионам — более 6%", — сказал Грабчак в эфире телеканала "Россия 24".
"Очевидно, основной прирост дает холодная зима. Однако очищенные от температурного фактора данные показывают увеличение потребления на 0,6%. Это свидетельствует о повышении экономической активности в стране", — добавил он.