Эксперт оценил санкции США против трубоукладчика "Северного потока 2"
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Санкции США в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" для "Северного потока 2" и компании-судовладельца "КВТ-Рус" не повлияют ни на само судно, ни на экипаж, заявил РИА Новости председатель Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Юрий Сухоруков.
Ранее США ввели санкции против судна "Фортуна", укладывавшего "Северный поток 2", и его владельца — компании "КВТ-Рус".
"Из заявления США следует, что "Фортуна" определена заблокированным имуществом, то есть, говоря исключительно о судне, ему запрещён доступ в территориальные воды США. Также, в случае, если трубоукладчик будет находиться в территориальных водах США, его могут только арестовать", — объяснил глава РПСМ.
По словам Сухорукова, санкции в отношении компании-судовладельца предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, а также блокирование активов и имущества.
"Насколько нам известно, имуществом компании является только судно "Фортуна". "КВТ-Рус" является только регистровым судовладельцем, все банковские операции проходят через управляющую компанию. Введение санкций против "КВТ-Рус" никакого реального воздействия на судно или экипаж не окажет", — утверждает председатель отраслевого профсоюза.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://1prime.ru/energy/20210120/832853860.html