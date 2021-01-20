МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Санкции США в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" для "Северного потока 2" и компании-судовладельца "КВТ-Рус" не повлияют ни на само судно, ни на экипаж, заявил РИА Новости председатель Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Юрий Сухоруков. Правительство Германии подтвердило свою позицию по "Северному потоку 2"

Ранее США ввели санкции против судна "Фортуна", укладывавшего "Северный поток 2", и его владельца — компании "КВТ-Рус".

"Из заявления США следует, что "Фортуна" определена заблокированным имуществом, то есть, говоря исключительно о судне, ему запрещён доступ в территориальные воды США. Также, в случае, если трубоукладчик будет находиться в территориальных водах США, его могут только арестовать", — объяснил глава РПСМ.

По словам Сухорукова, санкции в отношении компании-судовладельца предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, а также блокирование активов и имущества.

"Насколько нам известно, имуществом компании является только судно "Фортуна". "КВТ-Рус" является только регистровым судовладельцем, все банковские операции проходят через управляющую компанию. Введение санкций против "КВТ-Рус" никакого реального воздействия на судно или экипаж не окажет", — утверждает председатель отраслевого профсоюза. Эксперт предсказал судьбу ГТС Украины после запуска "Северного потока 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.