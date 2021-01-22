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2021-01-22T13:48:28+03:00
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Новак 28 января проведет совещание по ситуации на топливном рынке
Энергетика
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Вице-премьер РФ Александр Новак в следующий четверг проведет совещание с Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и нефтяными компаниями по ситуации на топливном... ПРАЙМ, 22.01.2021
топливный рынок, новак, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак в следующий четверг проведет совещание с Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и нефтяными компаниями по ситуации на топливном рынке, сообщил журналистам источник в отрасли.
"Совещание пройдет с компаниями, представителями ФАС и Минэнерго 28 января", — сказал источник. По его словам, темой встречи станет "ситуация на рынке топлива".