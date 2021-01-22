МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак в следующий четверг проведет совещание с Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и нефтяными компаниями по ситуации на топливном рынке, сообщил журналистам источник в отрасли. Россия получила шанс закрепиться на азиатском рынке нефти

"Совещание пройдет с компаниями, представителями ФАС и Минэнерго 28 января", — сказал источник. По его словам, темой встречи станет "ситуация на рынке топлива".