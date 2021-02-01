МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Sakhalin Energy ("Сахалин Энерджи"), оператор проекта "Сахалин-2", в 2020 году произвела и отгрузила более 11,6 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) — исторический годовой максимум для проекта, сообщает компания.

"В 2020 году "Сахалин Энерджи" произвела и отгрузила покупателям рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ): 178,6 стандартной партии, или более 11,6 миллиона тонн. Это максимальное годовое производство за всю историю работы завода по производству СПГ проекта "Сахалин-2", — говорится в корпоративном издании компании "Вести Сахалин Энерджи". Sakhalin Energy завершила ремонт на проекте "Сахалин-2" на этот год

Как отмечает компания, СПГ с проекта "Сахалин-2" поставляется странам Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2020 году в список получателей был включен Сингапур.

"Основной объем природного газа добывается на Лунском месторождении в северной части острова Сахалин с морской платформы "Лунская-А" и по транссахалинской трубопроводной системе через объединенный береговой технологический комплекс поступает на завод по производству СПГ", — указано в журнале.

При этом проектная мощность завода составляет 9,6 миллиона тонн СПГ в год, но благодаря модернизации оборудования и с учетом погодного фактора в 2020 году она превзошла проектную на 20%.

"Сахалин-2" — комплексный нефтегазовый проект. В его рамках осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Для реализации проекта создана новая нефтегазовая инфраструктура, включающая три морские платформы, морскую и наземную транссахалинскую трубопроводную систему, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и первый в России завод по производству СПГ. По африканскому сценарию. Кто и зачем "раздувает" курс евро

Оператор проекта — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.