МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. BP и "Роснефть" в ближайшие дни подпишут соглашение в области низкоуглеродного сотрудничества, сообщил гендиректор британской компании Бернард Луни.

"В ближайшие несколько дней мы (с "Роснефтью" — ред.) собираемся подписать соглашение о низкоуглеродном стратегическом сотрудничестве", — рассказал в ходе телеконференции Луни.

Он отметил успехи "Роснефти", связанные со снижением интенсивности выбросов парниковых газов. Британская BP продает долю газового месторождения в Омане

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира, обладает долей в 19,75% в "Роснефти". В августе BP анонсировала, что к 2030 году снизит собственную добычу нефти и газа на 40% или на 1 миллион баррелей нефтяного эквивалента (н.э.) в день по сравнению с уровнем 2019 года. Объем добычи компании без учета доли в "Роснефти" в 2019 году составил 2,637 миллиона баррелей н.э. в день. Кроме того, британская компания к 2030 году намерена снизить выбросы, связанные с деятельностью компании, и выбросы, связанные с углеродом при добыче нефти и газа, на 30-35% и 35-40% соответственно.

"Роснефть" в декабре представила свои климатические цели до 2035 года. Так, компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.