МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. "Энел Россия" за 2020 год снизила выработку электроэнергии на 44,1% по сравнению с прошлым годом, до 19,114 миллиарда кВт.ч, следует из материалов компании. "Энел Россия" наращивает "зеленый" потенциал

Конаковская ГРЭС нарастила выработку на 2%, Невинномысская ГРЭС — сократила на 6,8%, Среднеуральская ГРЭС — на 9,5%. Показатели по проданной Рефтинской ГРЭС в результатах не учитываются.

"Помимо изменения в количестве активов компании в связи с продажей электростанции, на наши операционные результаты за 2020 год наибольшее влияние оказало снижение энергопотребления в первой ценовой зоне", — отметил гендиректор компании Стефан Звегинцов.

Полезный отпуск электроэнергии в 2020 году сократился по сравнению с 2019 годом на 44,2%, что в значительной степени связано с изменением портфеля активов компании после выбытия Рефтинской ГРЭС, а также со снижением спроса на российском рынке электроэнергии. "Чистые" источники впервые обогнали газ и уголь по выработке энергии в ЕС

Продажи тепловой энергии в 2020 году продемонстрировали смешанную динамику в зависимости от региона присутствия, а именно: существенное снижение продаж тепловой энергии на Урале, вызванное более высокими средними температурами и выбытием Рефтинской ГРЭС из портфеля активов, было компенсировано умеренным ростом продаж тепловой энергии в центральной части и на юге России благодаря более высокому спросу.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,6 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысячи Гкал/ч по выработке тепла.