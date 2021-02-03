ВЕНА, 3 фев — ПРАЙМ. Евросоюз должен оставаться в диалоге с Россией, несмотря на ситуацию с блогером Алексеем Навальным, проект "Северный поток 2" не имеет к этому отношения, заявил в среду глава МИД Австрии Александер Шалленберг. В Германии хотят обсудить с США вопросы по "Северному потоку - 2"

"Я думаю, здесь (в ситуации с Навальным — ред.) мы проводим четкую линию, защищая наши ценности, представляя их в мире. Но одновременно нужен диалог с Россией", — сказал Шалленберг в эфире радиостанции Ö1.

"У нас много таких областей. Подумайте, например, об энергоснабжении, где мы с русскими на протяжении многих лет доверительно сотрудничаем", — добавил он.

При этом он выступил против увязки санкций Евросоюза в отношении России из-за дела Алексея Навального с проектом "Северный поток 2". Суд отправил Алексея Навального в колонию на 3,5 года

"Северный поток 2" служит надежности энергоснабжения ЕС. Россия — очень важный партнер в вопросе энергии и безопасности на европейском континенте, была в прошлые десятилетия и таковой останется в будущем. Это быстро не изменится, посмотрите хотя бы на географию. Но в таких вопросах, как Алексей Навальный, правовая государственность, свободы выражения, мирных собраний, демократии, мы должны показывать ясную позицию, поэтому речь идет о точечных санкциях", — сказал Шалленберг.

Ранее в среду с аналогичным заявлением выступила Германия: официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что позиция правительства Германии по "Северному потоку 2" остается неизменной.

До этого правительство ФРГ неоднократно заявляло, что считает проект "Северный поток 2" коммерческим, а не политическим, поэтому его необходимо завершить.

Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить оппозиционера.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии ранее большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием.

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