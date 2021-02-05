МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Минфин, Минприроды и "Роснефть" подписали инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти на Приобском месторождении, говорится в совместном сообщении министерства финансов РФ и компании.

"В рамках подписанного соглашения "ПАО НК "Роснефть" принимает на себя обязательства по дополнительным инвестициям в развитие нефтедобычи на Приобском месторождении", — отмечается в сообщении.

В соглашении определен планируемый в 2021-2032 годах в условиях отсутствия налогового вычета объем добычи, который компания обязуется увеличить за счет получения льготы. Китайцы нашли способ влиять на мировой рынок нефти

Суммарно компания может получить налоговый вычет в размере не более 460 миллиардов рублей.

"В документе четко прописаны условия предоставления налоговых стимулов и ответственность за неисполнение условий соглашения. С применением такого механизма государственная поддержка будет достигать цели по повышению инвестиционной активности компаний и способствовать развитию отраслей экономики", — прокомментировал министр финансов Антон Силуанов.

Документ определяет также порядок мониторинга за выполнением условий соглашений: каждые 3 года компания должна предоставлять в Минфин отчет с указанием плановых и фактических объемов добычи нефти, а также иных показателей для расчета доходов федерального бюджета.