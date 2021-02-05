МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет, который может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера, считает верным курс правительства на поддержку "Северного потока 2". В Брюсселе объяснили, почему не смогут заблокировать "Северный поток 2"

"На протяжении 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, Германия покупала газ у Советского Союза, теперь — у России. Правительство Германии следует правильным курсом", — заявил Лашет в интервью агентству Рейтер.

Он отметил, что поддерживает санкции ЕС в отношении России из-за украинского кризиса, однако не увязывает его с проектом "Северного потока 2". "Мы должны обеспечить защиту геополитических интересов Украины и гарантировать наше энергоснабжение с помощью этого частного проекта", — сказал Лашет.

Лидер ХДС также положительно оценил шансы на формирование коалиции на выборах с "Зелеными" — одной из наиболее вероятных партнеров для ХДС/ХСС на выборах в сентябре, несмотря на их возражение против строительства. "Не думаю, что "Северный поток 2" станет большой проблемой на выборах. Более того, я думаю возможен консенсус с "Зелеными", например", — отметил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. США выразили готовность ввести санкции против "Северного потока - 2"

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.