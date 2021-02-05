ПАРИЖ, 5 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Германии по проекту "Северный поток 2". Меркель оценила серьезность разногласий с США по "Северному потоку 2"

В пятницу в онлайн-режиме состоялось заседание совместного франко-немецкого совета по обороне и безопасности с участием Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер. Наш приоритет в Европе – это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2. В этих рамках газ являются частью энергии этого перехода", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседания совета.

Он также подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.

"У нас тесная координация по этому вопросу с госпожой канцлер. Несмотря на все комментарии, которые можно видеть, наши позиции скоординированы. Решение было принято. И я полностью солидарен. Наше стремление в том, чтобы ответить на проблему экологического перехода и укрепить европейский энергетический суверенитет. И мы должны работать над этой повесткой", — заявил Макрон. В Брюсселе объяснили, почему не смогут заблокировать "Северный поток 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.