2021-02-05T23:29:00+03:00
2021-02-05T23:34:02+03:00
2021-02-05T23:29:00+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210205/832981758.html
В Европе серьезно снизились запасы газа
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Уровень заполненности европейских подземных хранилищ 3 февраля 2021 года опустился до уровня 49,83%, свидетельствуют данные сервиса Gas Infrastructure Europe (GIE). Этот... ПРАЙМ, 05.02.2021
европа, газ, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83298/17/832981734.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83298/17/832981734.jpg
https://1prime.ru/images/83298/17/832981733.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83298/17/832981733.jpg
https://1prime.ru/images/83298/17/832981721.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83298/17/832981721.jpg
https://1prime.ru/gas/20210203/832959420.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Уровень заполненности европейских подземных хранилищ 3 февраля 2021 года опустился до уровня 49,83%, свидетельствуют данные сервиса Gas Infrastructure Europe (GIE). Этот показатель ниже среднего уровня заполняемости в этот период, для сравнения, 3 февраля 2020 года хранилища были заполнены на 70,39%.
Рост отбора газа из хранилищ происходит на фоне сильных морозов, накрывших Европу. В начале января в регионе наблюдались морозы до минус 20 градусов. Кроме того, на следующей неделе ожидаются десятиградусные морозы. Повышение спроса на газ привело к его удорожанию.
Помимо погодных условий, на уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) влияют такие факторы, как:
- переориентирование поставок сжижженого природного газа (СПГ) на премиальный рынок Северо-Восточной Азии;
- сдерживанием Газпромом объемов физических поставок газа в Европу, в в том числе на украинском транзитном направлении, которая обусловлена стремлением корпорации сбалансировать загрузку экспортных газотранспортных маршрутов в течение года.
Минимальный уровень заполняемости ПХГ в Европе фиксировался 30 марта 2018 года и составлял 17,76%.