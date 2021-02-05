МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Уровень заполненности европейских подземных хранилищ 3 февраля 2021 года опустился до уровня 49,83%, свидетельствуют данные сервиса Gas Infrastructure Europe (GIE). Этот показатель ниже среднего уровня заполняемости в этот период, для сравнения, 3 февраля 2020 года хранилища были заполнены на 70,39%. В Германии рассказали, как "Северный поток 2" повлияет на стоимость газа

Рост отбора газа из хранилищ происходит на фоне сильных морозов, накрывших Европу. В начале января в регионе наблюдались морозы до минус 20 градусов. Кроме того, на следующей неделе ожидаются десятиградусные морозы. Повышение спроса на газ привело к его удорожанию.

Помимо погодных условий, на уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) влияют такие факторы, как:

переориентирование поставок сжижженого природного газа (СПГ) на премиальный рынок Северо-Восточной Азии;

сдерживанием Газпромом объемов физических поставок газа в Европу, в в том числе на украинском транзитном направлении, которая обусловлена стремлением корпорации сбалансировать загрузку экспортных газотранспортных маршрутов в течение года.

Минимальный уровень заполняемости ПХГ в Европе фиксировался 30 марта 2018 года и составлял 17,76%.