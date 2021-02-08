МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Эн+ Груп" по итогам 2020 года выросла на 5,7% по сравнению с показателем предыдущего года, до 82,2 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении компании. Стоимость электроэнергии в России побила пятилетний рекорд

Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях группы в 2020 году составила 69,3 миллиарда кВт.ч (рост на 7,9% в годовом выражении). При этом выработка электроэнергии на теплоэлектростанциях снизилась на 5,1%, составив 12,9 миллиарда кВт.ч.

Отпуск тепла снизился на 1,5% и составил 26,9 миллиона Гкал.

В четвертом квартале выработка электроэнергии составила 23,5 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отпуск тепла за этот период вырос на 1,1%, до 9,6 миллиона Гкал.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").