2021-02-11T10:19:01+03:00
2021-02-11T10:19:01+03:00
2021-02-11T10:19:01+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210211/833019987.html
"Интер РАО" резко сократила экспорт электроэнергии в 2020 году
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Группа "Интер РАО" по итогам 2020 года снизила выработку электроэнергии на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 106,079 миллиарда кВт.ч, сообщила компания... ПРАЙМ, 11.02.2021
экспорт, электроэнергия, интер рао, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83301/99/833019964.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83301/99/833019964.jpg
https://1prime.ru/images/83301/99/833019963.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83301/99/833019963.jpg
https://1prime.ru/images/83301/99/833019951.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83301/99/833019951.jpg
https://1prime.ru/energy/20210211/833019512.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Группа "Интер РАО" по итогам 2020 года снизила выработку электроэнергии на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 106,079 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.
Экспорт электроэнергии за этот период снизился на 39,5% в годовом выражении и составил 11,701 миллиарда кВт.ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов снизился на 7,3%, до 37,33 миллиона Гкал.
Чистая прибыль компании по РСБУ в 2020 году снизилась на 8,8% по сравнению с предыдущим годом, до 19,875 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период составила 31,343 миллиарда рублей, снизившись за год на 43,1%. Валовая прибыль упала в 2,3 раза — до 8,477 миллиарда рублей.