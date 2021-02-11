МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Группа "Интер РАО" по итогам 2020 года снизила выработку электроэнергии на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 106,079 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. ЕС намерен на четверть сократить импорт ископаемого топлива к 2030 году

Экспорт электроэнергии за этот период снизился на 39,5% в годовом выражении и составил 11,701 миллиарда кВт.ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов снизился на 7,3%, до 37,33 миллиона Гкал.

Чистая прибыль компании по РСБУ в 2020 году снизилась на 8,8% по сравнению с предыдущим годом, до 19,875 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период составила 31,343 миллиарда рублей, снизившись за год на 43,1%. Валовая прибыль упала в 2,3 раза — до 8,477 миллиарда рублей.