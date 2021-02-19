БЕРЛИН, 19 фев — ПРАЙМ. В МИД ФРГ внимательно следят за "новостями из США" по вопросу о возможных санкциях против "Северного потока 2", позиция в отношении проекта неизменна, заявила на брифинге в Берлине официальный представитель ведомства Мария Адебар.

"В отношении "Северного потока 2" наша позиция остается неизменной. И мы, конечно, внимательно следим за тем, есть ли новости в США, должны посмотреть в первую очередь содержание доклада для Конгресса", — сказала Адебар, отвечая на вопрос прессы, принято ли решение в Вашингтоне о введении новых санкций против проекта и затронут ли они немецкие компании. Как пандемия изменила российскую нефтехимию

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку трубы. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.