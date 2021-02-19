2021-02-19T14:34:00+03:00
2021-02-19T14:42:49+03:00
2021-02-19T14:34:00+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210219/833082171.html
Берлин следит за обсуждением в США санкций против "Северного потока 2"
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В МИД ФРГ внимательно следят за "новостями из США" по вопросу о возможных санкциях против "Северного потока 2", позиция в отношении проекта неизменна, заявила на брифинге в... ПРАЙМ, 19.02.2021
северный поток 2, германия, сша, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83283/50/832835095.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83283/50/832835095.jpg
https://1prime.ru/images/83283/50/832835094.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83283/50/832835094.jpg
https://1prime.ru/images/83283/50/832835082.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83283/50/832835082.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210218/833071860.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 19 фев — ПРАЙМ. В МИД ФРГ внимательно следят за "новостями из США" по вопросу о возможных санкциях против "Северного потока 2", позиция в отношении проекта неизменна, заявила на брифинге в Берлине официальный представитель ведомства Мария Адебар.
"В отношении "Северного потока 2" наша позиция остается неизменной. И мы, конечно, внимательно следим за тем, есть ли новости в США, должны посмотреть в первую очередь содержание доклада для Конгресса", — сказала Адебар, отвечая на вопрос прессы, принято ли решение в Вашингтоне о введении новых санкций против проекта и затронут ли они немецкие компании.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку трубы. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.