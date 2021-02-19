МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношение Евросоюза к "Северному потоку 2" позволяет судить о ЕС как о партнере, Россия выполняет свои обязательства, а Брюссель меняет позицию. В США раскрыли подробности новых санкций из-за "Северного потока 2"

"Мы оказались в положении страны, которая абсолютно, на 100% выполняет свои договорные обязательства. Нынешняя ситуация в решающей степени была создана в результате очередного решения того, что мы называем Евросоюзом — решения, которое убедительнейшим образом показывает, что это за образование", — сказал Лавров в интервью РБК-ТВ.

По его словам, "когда несколько лет назад поляки попытались затормозить "Северный поток-2", было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии". "Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека", — добавил министр.

Лавров отметил, что ЕК позже начала действовать в обратном направлении. "Еврокомиссия взяла это заключение и стала проводить свои внутренние квазиправовые процедуры, по итогам которых было сказано: "Нет, знаете, он действительно был начат задолго до того, но он попадает под третий энергопакет и под газовую директиву". Вот какого качества у нас партнер по этим якобы отношениям", — сказал Лавров.