КАИР, 21 фев — ПРАЙМ. Министр нефти Египта Тарек аль-Мулла и министр энергетики Израиля Юваль Штайниц договорились работать над заключением соглашения, которое позволит связать крупнейшее израильское газовое месторождение "Левиафан" с СПГ-терминалами в Египте, сообщило министерство нефти и минеральных ресурсов АРЕ по итогам встречи глав ведомств в Иерусалиме. Счет идет на дни. Почему Европа и Азия рискуют остаться без СПГ

Ранее в воскресенье министр нефти Египта Тарек аль-Мулла отправился с визитом в Израиль и Палестину. По данным миннефти, цель поездки — выработать общее видение перспектив развития регионального рынка газа и обсудить сотрудничество в рамках Газового форума Восточного Средиземноморья, в состав которого входят семь стран-организаторов (Египет, Палестина, Израиль, Кипр, Греция, Иордания и Италия).

"Министры договорились работать над заключением соглашения, которое позволит связать газовое месторождение "Левиафан" с СПГ-терминалами в Египте через морской трубопровод", — говорится в полученном РИА Новости заявлении миннефти Египта.

Министры также "подтвердили, что поддерживают создание мощной объединенной энергетической инфраструктуры в регионе Восточного Средиземноморья".

По данным египетского ведомства, на встрече обсуждались также проекты, которые призваны обеспечить энергетическую независимость Палестины, включая разработку газового месторождения у побережья Сектора Газа и создание электростанции в городе Дженин.

"Левиафан" — крупнейшее газовое месторождение Израиля, контролируется компаниями Delek Drilling, Noble Energy и Ratio Oil. В феврале 2019 года Delek Drilling объявила о подписании контрактов на поставку природного газа в Египет с месторождений "Левиафан" и "Тамар" на сумму в 15 миллиардов долларов. Сделка считается крупнейшей в истории газовой отрасли страны.