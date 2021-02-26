МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Газпром добыча Надым" приостановил добычу газа на месторождении Юбилейное в Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО) в связи с возгоранием на установке комплексной подготовки газа, это не окажет влияния на поставки потребителям "Газпрома", сообщила компания.

"26 февраля 2021 года в 08:45 мск на газовом промысле Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе произошло возгорание на установке комплексной подготовки газа. Пострадавших нет. Добыча временно приостановлена", — говорится в сообщении пресс-службы "Газпром добыча Надым". "Газпром нефть" нарастила выпуск бензина на своих НПЗ

Сейчас возгорание локализовано, эксплуатационный персонал оперативно выведен с территории промысла, а на месте работают пожарные. На промысел также выехали представители оперативного штаба и ремонтные бригады "Газпром добыча Надым".

"Месторождение расположено на значительном удалении от населенных пунктов, угрозы населению нет. Организован экологический мониторинг. Происшествие не окажет влияния на поставки газа потребителям "Газпрома", — отмечается в сообщении.