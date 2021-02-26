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"Газпром" приостановил добычу на месторождении Юбилейное
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"Газпром добыча Надым" приостановил добычу газа на месторождении Юбилейное в Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО) в связи с возгоранием на установке комплексной подготовки... ПРАЙМ, 26.02.2021
добыча, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Газпром добыча Надым" приостановил добычу газа на месторождении Юбилейное в Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО) в связи с возгоранием на установке комплексной подготовки газа, это не окажет влияния на поставки потребителям "Газпрома", сообщила компания.
"26 февраля 2021 года в 08:45 мск на газовом промысле Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе произошло возгорание на установке комплексной подготовки газа. Пострадавших нет. Добыча временно приостановлена", — говорится в сообщении пресс-службы "Газпром добыча Надым".
Сейчас возгорание локализовано, эксплуатационный персонал оперативно выведен с территории промысла, а на месте работают пожарные. На промысел также выехали представители оперативного штаба и ремонтные бригады "Газпром добыча Надым".
"Месторождение расположено на значительном удалении от населенных пунктов, угрозы населению нет. Организован экологический мониторинг. Происшествие не окажет влияния на поставки газа потребителям "Газпрома", — отмечается в сообщении.