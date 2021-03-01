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https://1prime.ru/energy/20210301/833139703.html
В Германии прокомментировали санкции США против "Северного потока 2"
Энергетика
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Правительство ФРГ намерено обсудить с новой администрацией США вопрос отмены санкций против "Северного потока 2", которые отвергает как посягательство на европейский суверенитет,... ПРАЙМ, 01.03.2021
газ, россия, санкци, сша, германия, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Правительство ФРГ намерено обсудить с новой администрацией США вопрос отмены санкций против "Северного потока 2", которые отвергает как посягательство на европейский суверенитет, говорится в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос, размещенный на сайте бундестага.
"Как только все компетентные лица с американской стороны будут утверждены сенатом США и, следовательно, официально займут свои должности, эта тема также станет частью первых переговоров", — говорится в ответе.
В нем также подчеркивается, что власти Германии считают санкции против проекта вмешательством в европейский суверенитет. "Федеральное правительство отвергает эти санкции как вмешательство в европейский суверенитет", — указано в документе.