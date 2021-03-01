МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Правительство ФРГ намерено обсудить с новой администрацией США вопрос отмены санкций против "Северного потока 2", которые отвергает как посягательство на европейский суверенитет, говорится в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос, размещенный на сайте бундестага. Госдеп отрицает ведение переговоров о "Северном потоке 2"

"Как только все компетентные лица с американской стороны будут утверждены сенатом США и, следовательно, официально займут свои должности, эта тема также станет частью первых переговоров", — говорится в ответе.

В нем также подчеркивается, что власти Германии считают санкции против проекта вмешательством в европейский суверенитет. "Федеральное правительство отвергает эти санкции как вмешательство в европейский суверенитет", — указано в документе.