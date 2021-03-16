МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ выступает за продление программы поддержки энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2025-2035 годы, но объем поддержки необходимо сократить, заявил глава ведомства Николай Шульгинов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

В РФ с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. Власти РФ планируют продлить программу поддержки ВИЭ до 2035 года, но часть параметров еще обсуждается. Рассматривается возможность сокращения объемов программы после 2025 года.

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Как ранее сообщала газета "Коммерсант", изначально объем программы поддержки планировался на уровне 437 миллиардов рублей.

"По возобновляемой энергетике: программа поддержки министерством энергетики поддерживается с 2025 по 2035 годы. Единственное, мы, конечно, настаиваем на сокращении этого объема поддержки", — сказал Шульгинов.

Он отметил, что при определении объема поддержки необходимо учитывать, что строительство новой "зеленой" генерации финансируется за счет надбавок к цене на мощность для промышленных потребителей на оптовом рынке электроэнергии.

Министр напомнил, что в прошлом году в РФ было введено рекордное количество "зеленой" генерации — больше 1 ГВт. "В целом сегодня ВИЭ это 3 ГВт — это с учетом тех объектов генерации, которые есть на розничном рынке, а также в Крыму", — добавил Шульгинов.