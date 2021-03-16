МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ выступает за продление программы поддержки энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2025-2035 годы, но объем поддержки необходимо сократить, заявил глава ведомства Николай Шульгинов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

В РФ с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. Власти РФ планируют продлить программу поддержки ВИЭ до 2035 года, но часть параметров еще обсуждается. Рассматривается возможность сокращения объемов программы после 2025 года. Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

Как ранее сообщала газета "Коммерсант", изначально объем программы поддержки планировался на уровне 437 миллиардов рублей.

"По возобновляемой энергетике: программа поддержки министерством энергетики поддерживается с 2025 по 2035 годы. Единственное, мы, конечно, настаиваем на сокращении этого объема поддержки", — сказал Шульгинов.

Он отметил, что при определении объема поддержки необходимо учитывать, что строительство новой "зеленой" генерации финансируется за счет надбавок к цене на мощность для промышленных потребителей на оптовом рынке электроэнергии.

Министр напомнил, что в прошлом году в РФ было введено рекордное количество "зеленой" генерации — больше 1 ГВт. "В целом сегодня ВИЭ это 3 ГВт — это с учетом тех объектов генерации, которые есть на розничном рынке, а также в Крыму", — добавил Шульгинов.