МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО в 2020 году выросла в 4 раза по сравнению с 2019 годом и составила 3,625 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка компании за год снизилась на 33%, до 44 миллиардов рублей. EBITDA за отчетный период снизилась на 41% и составила 9,017 миллиарда рублей.

Как отмечается в сообщении "Энел Россия", выручка продемонстрировала отрицательную динамику из-за более низких продаж электроэнергии и мощности в связи с выводом из портфеля активов компании Рефтинской ГРЭС и снижения цен на рынке на сутки вперед в результате падения спроса на электроэнергию по причине, в частности, низкой экономической активности, вызванной пандемией коронавируса. Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

Показатель EBITDA снизился вслед за выручкой. Данное снижение было частично компенсировано положительным эффектом от сокращения переменных и постоянных затрат, учитывая обновленный портфель активов компании.

Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2020 года увеличился до 13,7 миллиарда рублей с 4,2 миллиарда на 31 декабря 2019 года, в основном "по причине постоянных капитальных затрат на проекты в сфере возобновляемой энергетики, которые в значительной степени финансировались за счет кредитов под эти проекты".

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,6 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал/ч — тепла.