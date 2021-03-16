БЕРЛИН, 16 мар — ПРАЙМ. Германия планирует открыть бюро по вопросу водородной энергетики в Москве и Эр-Рияде, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Вместе с возобновляемыми источниками энергии водород предлагает выход из глобальной климатической катастрофы, в которую нас привели ископаемые источники энергии. Соответственно, здесь возникает огромный рынок будущего. Если нефть была черным золотом, то водород — незримое золото будущего", — заявил Маас на форуме Berlin Energy Transition Dialogue. Утечка на трубопроводе в ХМАО может обойтись без последствий

Он отметил, что если ранее нефтяные месторождения приводили к межгосударственным конфликтам, то водородное топливо можно производить в любой стране. При этом Германия намерена выстраивать "международную водородную политику", так, ФРГ планирует инвестировать в ближайшие годы 2 миллиарда евро в рынок водородного топлива.

"Мы должны также поддерживать сегодняшних производителей ископаемого топлива, если мы хотим избежать деструктивных тенденций в мировой политике. МИД будет выстраивать диалог с производителями ископаемого топлива как Россия, Саудовская Аравия и другие, чтобы они могли вовремя скорректировать свои бизнес-модели. Поэтому мы работаем над открытием водородных бюро, помимо прочего, в Москве и Эр-Рияде", — заявил Маас.