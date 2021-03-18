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2021
https://1prime.ru/energy/20210318/833267038.html
СМИ узнали, что Германия пообещала США по вопросу "Северного потока 2"
Энергетика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ФРГ обещает США усилить поддержку Украины в рамках обсуждения условий для завершения "Северного потока 2" без дополнительных санкций. ПРАЙМ, 18.03.2021
украина, газ, северный поток 2, германия, сша, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. СМИ: ФРГ обещает США усилить поддержку Украины в рамках обсуждения условий для завершения "Северного потока 2" без дополнительных санкций.