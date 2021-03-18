МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал, чтобы компании, участвующие в проекте газопровода "Северный поток 2", прекратили эту работу. СМИ узнали, что Германия пообещала США по вопросу "Северного потока 2"

"Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе "Северный поток 2", рискует санкциями США и должна немедленно прекратить работу над трубопроводом", — говорится в письменном заявлении Блинкена.

Он добавил, что госдеп отслеживает усилия по достройке газопровода и оценивает информацию относительно участвующих в нем компаний.

"Как говорили разные администрации США, этот трубопровод — геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить энергобезопасность Европы", — сказал Блинкен.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.