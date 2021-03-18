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США высказали требование по "Северному потоку 2"
Энергетика
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Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал, чтобы компании, участвующие в проекте газопровода "Северный поток 2", прекратили эту работу. "Госдепартамент повторяет предупреждение,... ПРАЙМ, 18.03.2021
газ, россия, северный поток 2, сша, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал, чтобы компании, участвующие в проекте газопровода "Северный поток 2", прекратили эту работу.
"Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе "Северный поток 2", рискует санкциями США и должна немедленно прекратить работу над трубопроводом", — говорится в письменном заявлении Блинкена.
Он добавил, что госдеп отслеживает усилия по достройке газопровода и оценивает информацию относительно участвующих в нем компаний.
"Как говорили разные администрации США, этот трубопровод — геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить энергобезопасность Европы", — сказал Блинкен.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.