МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Отключение от газа потребителей с задолженностью по платежам за него является эффективным способом повышения платежной дисциплины, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Ранее в марте "Газпром межрегионгаз" сообщал, что задолженность потребителей природного газа в 2020 году составила почти 180 миллиардов рублей, что на 2,4% больше показателя прошлого года. Компания отмечала, что основная часть общего долга, росту которого способствовал мораторий на начисление пени за коммунальные услуги, сформирована физическими лицами. Так, долги населения перед поставщиком газа выросли на 7%, превысив 80 миллиардов рублей. Издатели предупреждают о риске подорожания книг

"Как правило, отключение газа в квартире или доме сразу приводит к тому, что потребитель находит средства для погашения долга. Стоит отметить, что жесткие требования к потребителям начали внедряться не очень давно, и такие меры, как отключение от ресурса, привели к тому, что дисциплина платежей улучшилась", — прокомментировал эксперт.

По мнению Тузова, подключение газа стоит достаточно дорого – от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей, и для предотвращения его отключения главным условием выступает своевременная оплата ежемесячных платежей по газу.

Тузов напоминает, что в случаях, когда предупреждения о погашении долга игнорируются не один раз, газ может быть отключен – для этого достаточно не заплатить за потребленную услугу в течение двух месяцев подряд. При этом, по его мнению, существуют и платные услуги, которые потребителям точно не следует игнорировать, такие как ежегодная проверка счетчиков и газового оборудования. "Это вопрос безопасности, так как специалисты могут вовремя заметить утечку или неисправность оборудования и быстро ее устранить", — указывает эксперт.

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что согласно решению правительства РФ компания не ограничивала подачу газа должникам в апреле-декабре 2020 года, а работа по укреплению платежной дисциплины в РФ рассмотрена советом директоров.