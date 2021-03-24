МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протокол о продлении на два года кредита на строительство Белорусской АЭС и снижении ставки до 3,3%, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в Москве был подписан протокол о внесении изменений в белорусско-российское межправсоглашение о предоставлении правительству Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции от 25 ноября 2011 года. Документ предусматривал увеличение по сравнению с действующими условиями на два года периода доступности кредита, льготного периода, и, соответственно, срока кредита.

Также предлагалось снизить процентную ставку по кредиту до 3,3% годовых и изменить режим ставки — с плавающей на фиксированную. Проект федерального закона предусматривал ратификацию протокола. В начале февраля сообщалось, что правительство внесло протокол на ратификацию в Госдуму.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.

Российская сторона выделила Минску кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Ранее планировалось, что погашение кредита начнется через шесть месяцев после ввода АЭС в эксплуатацию, но не позже 1 апреля 2021 года. Возврат денег был предусмотрен 30 равными долями каждые шесть месяцев. На 50% суммы должны были начисляться проценты по ставке 5,23% годовых, на остальные 50% — по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых.