МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Акция "Час Земли" может стать не только символической инициативой, но и принести практическую пользу, если придется на пики нагрузки в энергосистеме, рассказал РИА Новости руководитель проектного направления инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Бокарев. Эксперт рассказал, как сэкономить на электроэнергии летом

Акция "Час Земли", которая пройдет в России уже тринадцатый раз, в этом году будет посвящена открытости экологической информации. В рамках акции россияне узнают, как и где получать экологическую информацию, что они вправе ждать от государства и бизнеса и как они как граждане могут способствовать экологической открытости, сообщили ранее во Всемирном фонде дикой природы — организаторе акции.

Кульминацией кампании является сам "Час Земли", который в этом году проходит в субботу, 27 марта в 20.30 по местному времени. Традиционно в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.

"Если отключать свет, то будет экономия, сколько приборов выключили — столько и сэкономили. Конечно, выключение света раз в год всего на 60 минут — лишь символический шаг, он не решит глобальную проблему. С другой стороны, этот шаг позволит достичь главной цели акции — привлечь внимание людей к необходимости бережно и ответственно относиться к своей планете. К тому же, если снижение потребления приходится на пиковые часы энергосистемы, то польза всегда есть", — отметил Бокарев.

"В Москве и многих городах России энергия в основном вырабатывается газовыми станциями, которые можно регулировать. Поэтому, если энергетики сочтут необходимым, они могут сэкономить ресурсы в рамках "Часа Земли", — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что во время акции ни в коем случае нельзя отключать приборы, которые обеспечивают безопасность или связаны с жизнеобеспечением.

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