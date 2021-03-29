МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Вопрос о возможности восстановления совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану будет решаться в ближайшие полтора-два месяца, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"По отношению к Ирану ситуация (в МАГАТЭ — ред.), пожалуй, не ясная. Мы сейчас находимся на переходном этапе и в ближайшие полтора-два месяца будет решаться вопрос, удастся ли начать восстанавливать совместный всеобъемлющий план действий, известный как ядерная сделка, или же эта сделка останется в полуразобранном состоянии до конца года", — сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, прямых переговоров на этот счет пока нет, но дипломатические контакты продолжаются. При этом Ульянов указал на фактор времени. В частности, он напомнил, что 18 июня в Иране запланированы президентские выборы, в преддверии и после которых вести переговоры будет крайне затруднительно. Россия вступила в борьбу за глобальный рынок сжиженного газа

Кроме того, отметил дипломат, иранский парламент принял решение о существенном сокращении объема инспекционной деятельности МАГАТЭ в Иране — в феврале был временно приостановлен дополнительный протокол, который давал агентству большие возможности в плане проверок. "Тогда генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси удалось договориться с иранцами об определенных мерах, которые позволяли обеспечить и позволяют сейчас обеспечивать достаточный приемлемый уровень проверок. Но эта договоренность будет действовать только три месяца и где-то 22-23 мая она прекратит свое существование, если не будет продлена", — пояснил он.

"Самое главное: и Тегеран, и Вашингтон настроены на восстановление ядерной сделки", — считает Ульянов.

По его мнению, Вашингтон послал "политический сигнал" о готовности восстанавливать сделку. "Вопрос в том, как это осуществить. Иранцы ставят вопрос о том, что, раз Соединенные Штаты вышли из сделки, раз они нанесли огромный экономический ущерб Ирану, то Вашингтон должен первым предпринять необходимые шаги, отменить все санкции, и тогда Иран вернется к выполнению своих обязательств. Логика определенная в этом есть, но, честно говоря, представить реализацию такого сценария практически невозможно. Нужно помнить о том, что в самих Соединенных Штатах политика на иранском направлении является предметом острейшей политической борьбы", — заключил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран должен продемонстрировать готовность к сотрудничеству в рамках ядерной сделки, "мяч на стороне Тегерана". Как заявил РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали, эта позиция противоречит логике и первым вернуться к СВПД должен Вашингтон. ВОЗ описала путь коронавируса от летучих мышей к людям

Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году — ровно через год после выхода США из сделки — заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.