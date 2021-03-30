МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. "Норникель" планирует начать добычу на руднике Октябрьский" в начале мая, сообщил старший вице-президент компании Николай Уткин.

"Добыча руды на руднике Октябрьский начнется ориентировочно с начала мая, на полную мощность рудник выйдет уже в первой половине мая. Что касается рудника "Таймырский", то добыча начнется с июня месяца, и во второй декаде месяца рудник будет работать в штатном режиме", — сказал Уткин в интервью, размещенном в телеграм-канале "Норникеля".

Ранее, в понедельник, "Норникель" сообщал, что рудник "Октябрьский" (объем добычи — 5 миллионов тонн руды в год) полностью восстановит добычу в первой декаде мая, возобновление добычи на руднике "Таймырский" (4,3 миллиона тонн руды в год) намечено на начало июня. Почему США покупают нефть у России, но грозят санкциями Европе

В конце февраля "Норникель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский", являющихся одними из ключевых для компании, из-за подтопления. Позднее компания сообщила, что из-за приостановки производственный план на 2021 год снижен по сравнению с ранее озвученным прогнозом по добыче никеля на 15,2-15,9%, меди — на 15,9-16,6%, металлов платиновой группы — на 19,9-21%.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Уставный капитал "Норникеля" состоит из 158,245 миллиона обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Крупнейшими совладельцами ГМК являются структуры ХК "Интеррос" Владимира Потанина (34,6% акций) и ОК "Русал" (27,82%).