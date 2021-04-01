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Оператор: неопознанная подводная лодка могла повредить "Северный поток 2"
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Появление неопознанной подводной лодки в зоне прокладки "Северного потока 2" 28 марта могло повредить судно "Фортуна" и газопровод. Об этом сообщили в Nord Stream 2 AG. ПРАЙМ, 01.04.2021
северный поток 2, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Появление неопознанной подводной лодки в зоне прокладки "Северного потока 2" 28 марта могло повредить судно "Фортуна" и газопровод. Об этом сообщили в Nord Stream 2 AG.