2021-04-01T14:55:00+03:00

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2021-04-01T14:55:00+03:00

2021

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Оператор: неопознанная подводная лодка могла повредить "Северный поток 2"

Энергетика

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Появление неопознанной подводной лодки в зоне прокладки "Северного потока 2" 28 марта могло повредить судно "Фортуна" и газопровод. Об этом сообщили в Nord Stream 2 AG. ПРАЙМ, 01.04.2021

северный поток 2, газ, газ, новости, энергетика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60