ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 апр — ПРАЙМ. Взрыва на ТЭЦ Сахалина не было, произошло отключение шин на высоковольтной подстанции, сообщил РИА Новости представитель "Сахалинэнерго".

Во вторник почти все население Сахалина осталось без света, в соцсетях появилась информация, что масштабные отключения связаны со взрывом на электростанции.

"Никакого взрыва не было. Было отключение шин на высоковольтной подстанции", — сказала пресс-секретарь ресурсоснабжающей организации Маргарита Татарова. Танкер вновь перегородил Суэцкий канал

Электроснабжение на Сахалине было нарушено в результате срабатывания автоматической защиты на узловой подстанции "Южно-Сахалинская", которая обеспечивает выдачу электроэнергии от ТЭЦ-1 в энергосистему острова, сообщила пресс-секретарь. Она добавила, что электроснабжение восстановлено, при этом остаются обесточенными отдельные участки в областном центре.

"Бригады ездят, включают вручную выключатели на трансформаторных подстанциях", — сказала Татарова.