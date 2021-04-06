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https://1prime.ru/energy/20210406/833401668.html
"Сахалинэнерго" опровергла информацию о взрыве на ТЭЦ
Энергетика
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Взрыва на ТЭЦ Сахалина не было, произошло отключение шин на высоковольтной подстанции, сообщил РИА Новости представитель "Сахалинэнерго". Во вторник почти все население Сахалина... ПРАЙМ, 06.04.2021
события, сахалин, россия, новости, энергосети, энергетика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 апр — ПРАЙМ. Взрыва на ТЭЦ Сахалина не было, произошло отключение шин на высоковольтной подстанции, сообщил РИА Новости представитель "Сахалинэнерго".
Во вторник почти все население Сахалина осталось без света, в соцсетях появилась информация, что масштабные отключения связаны со взрывом на электростанции.
"Никакого взрыва не было. Было отключение шин на высоковольтной подстанции", — сказала пресс-секретарь ресурсоснабжающей организации Маргарита Татарова.
Электроснабжение на Сахалине было нарушено в результате срабатывания автоматической защиты на узловой подстанции "Южно-Сахалинская", которая обеспечивает выдачу электроэнергии от ТЭЦ-1 в энергосистему острова, сообщила пресс-секретарь. Она добавила, что электроснабжение восстановлено, при этом остаются обесточенными отдельные участки в областном центре.
"Бригады ездят, включают вручную выключатели на трансформаторных подстанциях", — сказала Татарова.