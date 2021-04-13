МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Перевод месторождений со сверхвязкой и высоковязкой нефтью в отдельную группу налога на дополнительный доход (НДД) раньше 2024 года, как предлагает "Лукойл", приведет к выпадающим доходам бюджета, сообщил журналистам статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов. Совфед скорректировал механизм НДД и льготы по НДПИ для нефтяников

В марте вице-президент "Лукойла" по экономике и планированию Геннадий Федотов сообщил, что "Лукойл" просит ввести режим НДД для высоковязкой и сверхвязкой нефти с 2022 года вместо планируемого 2024 года. Как альтернативный вариант "Лукойл" предлагает рассмотреть временную поддержку проектов с высоковязкой нефтью через введение инвестиционного вычета из НДПИ.

"Наши соображения такие, что перевод их на НДД раньше 2024 года приведет к выпадающим доходам бюджета. Дальше решение будет за правительством. Мы, конечно, поручение президента будем прорабатывать", — сказал Сазанов, комментируя вопрос о вышедшем накануне поручении президента РФ до 1 мая рассмотреть поддержку проектов, связанных с добычей высоковязкой и сверхвязкой нефти, разработкой трудноизвлекаемых запасов нефти, включая их перевод на НДД.

"Как констатация факта — все, что предложил "Лукойл", с 2022 года будут выпадающие доходы федерального бюджета при переходе месторождений высоковязких нефтей на НДД", — добавил он. Сазанов при этом не уточнил оценку потенциального объема выпадающих доходов бюджета, поскольку "Лукойл" не озвучивал параметры своего предложения.

Сообщается, что "Лукойл" может получить НДД для проекта им. Корчагина после разделения лицензий. Россия не готова на компромисс по налоговому соглашению с Нидерландами

"Когда они разделят лицензию, если это будет новое месторождение и новый участок недр, то они вправе будут претендовать на НДД. Поэтому если будет принято решение о внесении "Закона о недрах", соответственно, там подстилающие пласты будут выделены в отдельный участок недр, у которого, по сути дела, будет нулевая степень выработанности, он сможет претендовать на НДД", — сказал Сазанов, отметив, что предложения о льготах для месторождения имени Корчагина действительно поступали.

В начале апреля газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы "Лукойла" Вагита Алекперова первому вице-премьеру Андрею Белоусову сообщила, что "Лукойл" предупредил власти РФ о возможном сокращении инвестиций или даже консервации крупного нефтяного месторождения имени Корчагина на Каспии из-за внеплановой отмены льготы по экспортной пошлине в конце 2020 года.

Чтобы избежать этого, компания предлагает перевести актив во вторую группу месторождений по НДД (это потребует внесения поправок в законы), либо продлить каникулы по НДПИ. Корректировка механизма НДД в "нефтянке" и НДПИ принесет бюджету 237 млрд рублей в год

Вторая группа была создана, чтобы компании переводили на НДД как раз активы с льготой по экспортной пошлине. Однако с месторождением имени Корчагина так сделать нельзя. Во-первых, НДД не распространяется на шельфовые месторождения. Алекперов просит изменить это через поправки в Налоговый кодекс, отмечало издание.

Во-вторых, актив находится на одном лицензионном участке с рядом других объектов, в частности, с месторождением имени Филановского, которое имеет льготы как новое морское месторождение (на них НДД не распространяется). При этом в НДД можно перевести только лицензионный участок целиком.

В прошлом году в РФ было изменено налоговое законодательство в сфере нефте- и газодобычи, что повлияло на экономику отрасли. Были отменены льготы по НДПИ для нефти с высоковыработанных участков недр и для сверхвязкой нефти, а также льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-химическими свойствами, и скорректирован порядок применения НДД.