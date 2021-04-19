БЕРЛИН, 19 апр — ПРАЙМ. Глава крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер призвал отказаться от проекта "Северный поток 2" в случае обострения ситуации на востоке Украины. Эксперт рассказал о новых проблемах, возникших у "Северного потока 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

По мнению Вебера, министры иностранных дел стран Евросоюза должны направить России "однозначный сигнал". "Если ситуация на востоке Украины обострится, мы больше не сможем придерживаться "Северного потока 2", — сказал он медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Депутат также считает, что Россия причастна к кибератакам, покушениям на убийство и проводит кампанию по дезинформации, и ее действия представляют "реальную угрозу ЕС и Западу".

Схожее с Ведером мнение высказал депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф газете Passauer Neuen Presse. По его мнению, Россия готовит условия для военного вмешательства, и Евросоюз должен дать понять, что в случае нападения санкции будут расширены. "В таком случае реализацию проекта "Северный поток 2" нужно будет сразу же остановить, это очевидно", — заявил политик.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Главы МИД стран-членов Европейского союза на неформальной видеоконференции в понедельник обсудят кризис на Украине, обвинения Чехии в адрес России по взрывам 2014 года, а также здоровье Алексея Навального, ситуацию в Грузии, Мьянме и Мозамбике.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и что РФ заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Москва не раз обращала внимание на то, что украинские власти не соблюдают минские соглашения по Донбассу. Политолог оценил влияние отношений России и Чехии на "Северный поток 2"

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается также в ходе встреч в Минске контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.

На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.