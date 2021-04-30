2021-04-30T17:43:16+03:00
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2021-04-30T17:43:16+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210430/833585470.html
ТГК-2 отчитался об убытке по МСФО за 2020 год
Энергетика
Новости
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Чистый убыток ТГК-2 по МСФО в 2020 году составил 85,396 миллиона рублей против прибыли 2,171 миллиарда рублей годом ранее, сообщается в отчете компании. При этом выручка компании... ПРАЙМ, 30.04.2021
убыток, мсфо, тгк-2, новости, бизнес, энергосети, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток ТГК-2 по МСФО в 2020 году составил 85,396 миллиона рублей против прибыли 2,171 миллиарда рублей годом ранее, сообщается в отчете компании.
При этом выручка компании выросла на 7,1% и составила 43,886 миллиарда рублей. Операционные расходы составили 42,949 миллиарда рублей, показав рост на 12%.
Убыток до налогообложения составил 1,46 миллиарда рублей против прибыли в 2,79 миллиарда в 2019 году. Операционная прибыль упала в 12 раз и составила 503,3 миллиона рублей.
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье. Общая установленная электрическая мощность составляет 2,5 ГВт, тепловая мощность — 10,2 тысячи Гкал.ч.