МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток ТГК-2 по МСФО в 2020 году составил 85,396 миллиона рублей против прибыли 2,171 миллиарда рублей годом ранее, сообщается в отчете компании.

При этом выручка компании выросла на 7,1% и составила 43,886 миллиарда рублей. Операционные расходы составили 42,949 миллиарда рублей, показав рост на 12%.

Убыток до налогообложения составил 1,46 миллиарда рублей против прибыли в 2,79 миллиарда в 2019 году. Операционная прибыль упала в 12 раз и составила 503,3 миллиона рублей.

ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье. Общая установленная электрическая мощность составляет 2,5 ГВт, тепловая мощность — 10,2 тысячи Гкал.ч.