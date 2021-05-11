МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Снижение нагрузки на промышленных потребителей электроэнергии требует ограничения объема нерыночных надбавок, оптимизации объёма генерирующих мощностей и повышения эффективности работы всех секторов электроэнергетики, заявили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Минэнерго намерено держать оптовые цены на электроэнергию ниже инфляции

Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что "Совет рынка" ожидает значительный рост оптовых цен электроэнергии для промышленности в 2021-2022 годах, в европейской части РФ и на Урале они будут расти на 6% два года подряд, в Сибири — на 15% в этом году и на 7% в следующем.

"Служба неоднократно предлагала принять меры по оптимизации нагрузки на потребителей, в частности: ограничить объемы нерыночных надбавок к цене на мощность; оптимизировать объёмы генерирующих мощностей; повысить эффективность работы всех секторов электроэнергетики", — сказали в ФАС.

В службе также отметили, что цены на электроэнергию на оптовом рынке формируются конкурентным методом. "В 2020 году цена на электроэнергию без учета мощности снизилась на 5,5%. При этом рост цен в основном связан с влиянием надбавок к стоимости мощности", — добавили в ФАС. Оптовым ценам на электроэнергию прогнозируют рост

Кроме того, ФАС напомнила, что тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему групп потребителей электроэнергии служба уже шестой год подряд регулирует по принципу "инфляция минус", что позволяет сокращать нагрузку на потребителей услуг естественных монополий.

"Изменение тарифов (для населения — ред.) в сфере электроэнергетики происходит строго в рамках показателей Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года за счет установления ФАС их предельных уровней. При этом мониторинг региональных решений показал, что в 2021 году эти тарифы повысились ниже прогнозируемого уровня инфляции в стране – на 2,99% в среднем по стране для прочих потребителей", — заключили в службе.