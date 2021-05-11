МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Снижение нагрузки на промышленных потребителей электроэнергии требует ограничения объема нерыночных надбавок, оптимизации объёма генерирующих мощностей и повышения эффективности работы всех секторов электроэнергетики, заявили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов

Минэнерго намерено держать оптовые цены на электроэнергию ниже инфляции

Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что "Совет рынка" ожидает значительный рост оптовых цен электроэнергии для промышленности в 2021-2022 годах, в европейской части РФ и на Урале они будут расти на 6% два года подряд, в Сибири — на 15% в этом году и на 7% в следующем.

"Служба неоднократно предлагала принять меры по оптимизации нагрузки на потребителей, в частности: ограничить объемы нерыночных надбавок к цене на мощность; оптимизировать объёмы генерирующих мощностей; повысить эффективность работы всех секторов электроэнергетики", — сказали в ФАС.

В службе также отметили, что цены на электроэнергию на оптовом рынке формируются конкурентным методом. "В 2020 году цена на электроэнергию без учета мощности снизилась на 5,5%. При этом рост цен в основном связан с влиянием надбавок к стоимости мощности", — добавили в ФАС.

Высоковольтные линии электропередачи

Оптовым ценам на электроэнергию прогнозируют рост

Кроме того, ФАС напомнила, что тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему групп потребителей электроэнергии служба уже шестой год подряд регулирует по принципу "инфляция минус", что позволяет сокращать нагрузку на потребителей услуг естественных монополий.

"Изменение тарифов (для населения — ред.) в сфере электроэнергетики происходит строго в рамках показателей Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года за счет установления ФАС их предельных уровней. При этом мониторинг региональных решений показал, что в 2021 году эти тарифы повысились ниже прогнозируемого уровня инфляции в стране – на 2,99% в среднем по стране для прочих потребителей", — заключили в службе.