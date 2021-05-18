КИЕВ, 18 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, сообщается на сайте министерства во вторник. "Газпром" забронировал допмощности для прокачки газа через Украину в июне

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 16 декабря 2020 года отменила с 1 января 2021 года норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами Энергосообщества, что позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля – из России.

"Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии", — сообщается на сайте.

В пресс-службе пояснили, что министр направил обращение к Национальной комиссии по ограничению импорта электроэнергии "из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества".

"Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности", — говорится в письме главы минэнерго, опубликованном во вторник. Несколько украинских АЗС прекращают продажу премиального топлива

В министерстве пояснили, что ключевым требованием при присоединении энергосистемы Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электрическую энергию.

"Привлечение импорта электроэнергии ухудшает финансово-экономическое положение производителей электрической энергии и, соответственно, качество и полноту выполнения утвержденных Минэнерго графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей. Таким образом, минэнерго поддерживает запрет импорта электроэнергии из государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества и обращается к НКРЭКУ о принятии соответствующего решения", — подчеркнули в пресс-службе.

Украина в апреле 2020 года приостановила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк в мае заявлял, что Украина должна восстановить его после пандемии.

При этом бывший исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в конце января отмечал, что выступает за разумные ограничения импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.