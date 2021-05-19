МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Говорить о том, что США полностью отказываются от санкционного давления на "Северный поток 2" пока рано. Даже если строительство трубопровода будет завершено, и он будет введен в строй, санкции и ограничения в отношении российского газа в Европе, скорее всего, сохранятся, считают эксперты, опрошенные агентством “Прайм”. Однако то, что Вашингтон дал понять, что не станет всерьез противодействовать завершению проекта – это уже положительный сигнал. Генконсул Германии заявил, что "Северный поток-2" будет достроен

Портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, учитывая национальные интересы.

По данным СМИ со ссылкой на источники, госдеп в среду направит в конгресс отчет, в котором будут перечислены организации, участвующие в строительстве "Северного потока 2", против которых необходимо применить санкции. Госдеп планирует призвать ввести санкции против нескольких российских судов.

Госдеп признает, что Nord Stream 2 AG и его исполнительный директор Маттиас Варниг участвуют в деятельности, против которой нужно ввести санкции. Но с учетом национальных интересов власти США готовы отказаться от их применения.

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД Германии Хайко Маасу, о том, что Соединенные Штаты выступают против "Северного потока 2", и указал на необходимость трансатлантического взаимодействия для противостояния России.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США взаимодействию с союзниками и партнерами для противостояния усилиям России по подрыву нашей коллективной безопасности и в этом ключе подчеркнул, что США выступают против трубопровода "Северный поток 2", — говорится в сообщении госдепа.

САНКЦИИ НЕ ИСЧЕЗНУТ

Санкции в отношении российского газа в Европе останутся и будут, вполне вероятно, даже расширяться, полагают эксперты. Украина и США обсудили "Северный поток 2"

Пока речь идёт только о том, что под санкции в ближайшее время не попадёт компания-оператор, однако многие российские операционные активы, в том числе и суда, могут оказаться под ними, рассуждает начальник Управления аналитических исследований ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

"Более того, даже если в итоге удастся завершить строительство и ввести трубопровод "Северный поток 2" в эксплуатацию, следует ждать новых санкций или ограничений, которые будут затруднять или обременять его использование, не позволяя загрузить на полную мощность или привязывать его работу к загрузке действующего транзита через территорию Украины", — указывает он.

Пока рано говорить о том, что США полностью отказываются от санкционного давления на "Северный поток 2", согласен директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitсh Дмитрий Маринченко. Санкционные риски, вероятно, будут сопутствовать проекту до того момента, пока по нему не пойдёт газ.

"Отказ от санкций в отношении проектной компании может быть политическим маневром в преддверии возможной встречи лидеров России и США, либо нежеланием обострять отношения с Германией, которая продолжает последовательно поддерживать газопровод, хотя, это, безусловно, положительный сигнал", — полагает он.

НО ПОЯВИЛОСЬ ПОНИМАНИЕ

В США появилось некоторое понимание относительно "Северного потока 2" и возможных проблем с Германией, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Для ФРГ этот проект является крайне важным — в ближайшие 15 лет страна намерена полностью отказаться от угольной энергетики. Для обеспечения надёжного электроснабжения необходимо перейти на более экологическое топливо.

"Настойчивое давление США в отношении Германии многократно приводило, как к дипломатическому напряжению, так и экономическим разногласиям. Вероятно, на текущий момент Вашингтон понимает невозможность остановить проект, который уже на 95% осуществлён", — говорит аналитик.

ДАВЛЕНИЕ ПОСТФАКТУМ

Давление на проект может применяться post factum, а также в сфере ограничения поставок, допускают эксперты.

"Есть риск, что "Газпрому" не позволят использовать "Северный поток 2" на 100% мощности. Кроме того, США могут расширить свои просьбы по поводу инфраструктуры приёма СПГ, а также обязать Германию не расширять дальнейшее энергетическое сотрудничество с РФ", — рассуждает Кочетков.

Хотя позиции для такого давления на текущий момент — довольно слабые. Минувшая зима привела к резкому падению запасов газа в европейских ПХГ, и сжиженный газ не смог стать альтернативой, которая бы надёжно обеспечила снабжение европейских стран. В Германии считают необходимым довести "Северный поток 2" до конца

К середине марта запасы ПХГ в Германии упали ниже 30%. Между тем, "Газпром" не так давно сообщал об отставании в графике заполнения на середину мая, что может стать проблемой к осени или в пиковые летние периоды.

"Таким образом, проект, скорее всего, будет доведён до конца, но его эксплуатация может быть ограничена", — прогнозирует эксперт.

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ЖЕСТ?

Курс администрации США в отношении "Северного потока 2", направлен, прежде всего, на решение геополитических задач, главная из которых — восстановить трансатлантическое партнерство, в значительной степени разрушенное Трампом, не сомневается политический обозреватель Дмитрий Галкин.

Поэтому администрация Байдена стремится наладить тесное взаимодействие между США и Германией, которая является лидером ЕС и самым важным союзником США в Европе.

"Если Германию не удастся вернуть в фарватер американской внешней политики, то станет невозможным проведение единой политики коллективного Запада по отношению к Китаю. А это поставит под угрозу всю американскую геополитическую стратегию и серьезно ослабит позиции США в противостоянии с КНР", — предполагает эксперт.

Ради восстановления внешнеполитического союза с Берлином американская администрация готова пожертвовать интересами Варшавы и допустить завершение "Северного потока 2", представляющего огромную важность с точки зрения усиления экономического влияния Германии на страны Восточной и Центральной Европы. Поэтому Вашингтон дал понять, что не станет всерьез противодействовать завершению газопровода, объясняет Галкин.

Он уверен, что дружественный жест Вашингтона в сторону Берлина объясняется тем, что американская администрация заручилась согласием руководства Германии поддержать политику США в отношении Китая. Но демонстрировать готовность к уступкам в пользу России администрация Байдена не собирается, в особенности теперь, когда обсуждается возможность встречи президентов России и США. "Северный поток 2" может попасть под управление американцев

По мнению Галкина, в такой ситуации любые уступки Вашингтона в пользу Москвы могут быть истолкованы, как признаки изменения американского курса на российском направлении. Так что американская администрация продемонстрировала, что Россия по-прежнему остается "токсичной" страной, с которой опасно иметь дело из-за высокой вероятности американских санкций против экономических проектов с участием Москвы.

"Поэтому администрация Байдена с одной стороны отказывается от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, чтобы не создавать препятствий для завершения "Северного потока 2". Но, с другой стороны, сохраняет санкции против российских судов, участвующих в строительстве газопровода", — заключает политический обозреватель.