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"Газпром" отказался обсуждать сроки завершения "Северного потока 2"
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"Газпром" предпочитает не комментировать конкретные сроки завершения прокладки и ввода газопровода "Северный поток 2", на них влияет много факторов, в том числе погодный, сообщила... ПРАЙМ, 20.05.2021
россия, газ, северный поток 2, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Газпром" предпочитает не комментировать конкретные сроки завершения прокладки и ввода газопровода "Северный поток 2", на них влияет много факторов, в том числе погодный, сообщила заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
"Продолжается строительство "Северного потока 2", которое было возобновлено в декабре прошлого года….Конкретные сроки завершения его строительства и ввода в эксплуатацию мы предпочли бы сейчас не обсуждать, потому что они зависят от большого количества факторов, включая погодные условия", — сказала Бурмистрова в ходе пресс-конференции.