МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Газпром" предпочитает не комментировать конкретные сроки завершения прокладки и ввода газопровода "Северный поток 2", на них влияет много факторов, в том числе погодный, сообщила заместитель председателя правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. Госдеп подтвердил, что не вводит санкции против "Северного потока-2"

"Продолжается строительство "Северного потока 2", которое было возобновлено в декабре прошлого года….Конкретные сроки завершения его строительства и ввода в эксплуатацию мы предпочли бы сейчас не обсуждать, потому что они зависят от большого количества факторов, включая погодные условия", — сказала Бурмистрова в ходе пресс-конференции.