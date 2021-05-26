ТВЕРЬ, 26 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что на следующей неделе проведет совещание по ситуации на топливном рынке РФ.

"Я проведу на следующей неделе совещание по этому вопросу… Мы обсудим в целом ситуацию на оптовом рынке, на розничном. Но в целом ситуация на розничном рынке стабильна, а на оптовом она волатильна", — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос о ситуации на рынке топлива.

Он сообщил также, что получил письмо главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши с предложениями, как стабилизировать ситуацию на рынке топлива РФ.