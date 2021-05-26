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https://1prime.ru/energy/20210526/833762303.html
Новак проведет совещание по ситуации на российском топливном рынке
Энергетика
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Вице-премьер Александр Новак сообщил, что на следующей неделе проведет совещание по ситуации на топливном рынке РФ. "Я проведу на следующей неделе совещание по этому вопросу… Мы... ПРАЙМ, 26.05.2021
александр новак, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТВЕРЬ, 26 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что на следующей неделе проведет совещание по ситуации на топливном рынке РФ.
"Я проведу на следующей неделе совещание по этому вопросу… Мы обсудим в целом ситуацию на оптовом рынке, на розничном. Но в целом ситуация на розничном рынке стабильна, а на оптовом она волатильна", — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос о ситуации на рынке топлива.
Он сообщил также, что получил письмо главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши с предложениями, как стабилизировать ситуацию на рынке топлива РФ.