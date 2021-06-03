С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Британская BP рассматривает возможности участия в проектах СПГ, ВИЭ и водорода в России, особенно с "Роснефтью", рассказал РИА Новости глава BP Россия Дэвид Кэмпбелл на полях ПМЭФ.

"Да, мы рассматриваем такую возможность", — ответил Кэмпбелл на вопрос о том, думает ли компания об участии в проектах в России по поглощению углекислого газа (CCS), возобновляемым источникам энергии и водороду.

Кэмпбелл отметил, что самым важным моментом для компании является соглашение по низкоуглеродному сотрудничеству с "Роснефтью", которое как раз покрывает CCS, ВИЭ, водород.

"Мы рассматриваем все эти направления. В некоторых случаях мы можем выбрать техническое сотрудничество, поддержать то, что они ("Роснефть" — ред.) делают. В других случаях мы можем инвестировать в совершенно новый проект", — добавил он. Нефть дорожает на данных API о сильном снижении запасов

В феврале BP и "Роснефть" подписали соглашение о низкоуглеродном сотрудничестве и совместных "зеленых" проектах. Компании сосредоточатся на нескольких направлениях: углеродный менеджмент, сокращение и предотвращение выбросов метана, повышение энергоэффективности, применение ВИЭ, использование CCS, развитие водородного бизнеса, разработка топлива с улучшенными экологическими показателями, изучение лесных поглощающих систем и оборота компенсационных углеродных квот.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.