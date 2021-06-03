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Венгрия и "Газпром" достигли предварительной сделки по газу на 15 лет
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Венгрия и "Газпром" достигли предварительной сделки по газу на 15 лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто. "Запланированная... ПРАЙМ, 03.06.2021
венгрия, газпром, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Венгрия и "Газпром" достигли предварительной сделки по газу на 15 лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто.
"Запланированная сделка может вступить в силу с 1 октября, после того как текущая долгосрочная сделка истечет в конце сентября", — сказал Сийярто в видеоматериале, размещенном на Facebook в рамках ПМЭФ-2021. По его словам, цены еще не согласованы.
Как сообщал "Газпром" в начале 2021 года, Венгрия в 2020 году импортировала из РФ 8,6 миллиарда кубометров газа.
В настоящее время между российской компанией "Газпром" и венгерской Panrusgaz действуют два контракта до конца 2021 года. В рамках этих контрактов экспорт природного газа осуществляется по двум направлениям — через пункты "Берегово" на украинско-венгерской границе и "Баумгартен" на стыке границ Венгрии, Словакии и Австрии.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.