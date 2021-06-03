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Глава "Новатэка" высказался против создания газового ОПЕК
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Глава "Новатэка" Леонид Михельсон высказался за развитие конкуренции: не следует согласовывать цены и создавать газовый ОПЕК. "Я против газового ОПЕК и согласования каких-либо... ПРАЙМ, 03.06.2021
газ, новатэк, леонид михельсон, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон высказался за развитие конкуренции: не следует согласовывать цены и создавать газовый ОПЕК.
"Я против газового ОПЕК и согласования каких-либо цен. Я за развитие конкуренции, за рост спотовой торговли", — заявил Михельсон на брифинге в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.