С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон высказался за развитие конкуренции: не следует согласовывать цены и создавать газовый ОПЕК. "Новатэк" задумал новый СПГ-проект

"Я против газового ОПЕК и согласования каких-либо цен. Я за развитие конкуренции, за рост спотовой торговли", — заявил Михельсон на брифинге в рамках ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.