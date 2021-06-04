БЕРЛИН, 4 июн — ПРАЙМ. В правительстве ФРГ отказались комментировать завершение строительства первой нитки "Северного потока 2", сославшись на то, что это коммерческий проект.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.

"По-прежнему верно: "Северный поток 2" — коммерческий проект. Вопросы о текущем статусе и дальнейшем планировании следует направлять участникам проекта", — заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина в ответ на просьбу прокомментировать заявление российского президента.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.