МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Амурский газоперерабатывающий завод "Газпрома" — хороший шаг в сфере переработки сырья, после выхода на полную мощность в 2025 году предприятие обеспечит российский спрос на гелий и позволит стране занять одну из ведущих позиций по поставкам на мировом рынке, заявил президент России Владимир Путин.

"Амурский ГПЗ, газоперерабатывающий завод, — это хороший шаг в повышении глубины переработки сырья, а это означает рачительное, эффективное использование природных ресурсов. После выхода на полную мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать… 42 миллиарда кубических метров природного газа, производить порядка 60 миллионов кубических метров гелия. Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке", — сказал Путин в ходе церемонии запуска работы завода.

Президент дал старт началу производства на Амурском ГПЗ в районе города Свободный Амурской области. Глава государства в формате видеоконференции наблюдал за запуском в работу предприятия, которое станет одним из крупнейших в мире по переработке природного газа.

Помимо этого, глава государства заявил, что при строительстве Амурского ГПЗ учтены все экологические требования. Иностранные партнеры внесли вклад в его оснащение.

Строительство Амурского ГПЗ с объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. Его сырьем является газ из трубопровода "Сила Сибири". Стоимость строительства сам "Газпром" оценивал в 950 миллиардов рублей.

Амурский ГПЗ в год будет производить 38 миллиардов кубометров товарного газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции. Выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году.

После выхода Амурского ГПЗ на полную проектную производительность перерабатывающие мощности "Газпрома" увеличатся на 80%, выпуск этана — в 7 раз. Выпуск компанией гелия и вовсе вырастет в 16 раз, что примерно соответствует трети текущего мирового потребления.